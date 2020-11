La rivelazione del logo è solo il primo passo che l’UCI ed Eurosport Events compiono per ampliare, a livello globale, il prestigio di uno sport storico come il ciclismo su pista e a partire dal nome, che denota lo spessore elitario dell’evento. Il logo è la stilizzazione della pista dei velodromi , con delle linee diagonali che riproducono i segni lasciati dalle ruote sul parquet degli ovali.

L’UCI Track Champions League ha l’ambizione di allargare il seguito di una disciplina seguita specialmente durante i Giochi Olimpici, facendo da culmine di un 2021 all’insegna del ciclismo su pista da Tokyo ai Mondiali di ottobre in Turkmenistan, con un intenso programma di gare in 6 velodromi templi della velocità e i migliori pistard del mondo a partire dal 5 novembre 2021 per sei weekend consecutivi.