Dai Mondiali di Roubaix Elia Viviani esce come campione del mondo dall'Eliminazione e come simbolo del ciclismo italiano, non a caso il CT Marco Villa ha dichiarato che senza Viviani, non avremmo avuto Ciclismo su Pista in Italia.

Se non ci fosse stato Viviani, che per noi è il Profeta della pista, non ci sarebbero stati neanche Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni, Liam Bertazzo e via elencando

Dopo Roubaix, Elia Viviani è stato eletto rappresentante del Ciclismo su Pista nella commissione Atleti UCI. Questa commissione è composta da 20 atleti, equamente divisi tra uomini e donne, di ogni disciplina del ciclismo.

La commissione è formata da soli atleti perché può avanzare proposte al Comitato Direttivo del’UCI, e chi meglio degli atleti stessi può dare consigli su come migliorare il ciclismo? Tra i propositi della commissione c’è la protezione degli atleti, la promozione dell'etica sportiva, le comunicazioni con le Federazioni, l'informazione degli atleti sui cambiamenti regolamentari e un aiuto agli atleti nel momento di fine carriera. Viviani è stato eletto con il 68,5% dei voti per il candidato maschile, Shanne Braspennincx con il 72,4% tra quelli femminili.

La Commission des Athlètes UCI per il periodo 2021-2025

Ciclocross

Katerina Nash (CZE)

Steve Chainel (FRA)

Urban (BMX Freestyle)

Nina Buitrago (USA)

Ryan Nyquist (USA)

Paraciclismo

Denise Schindler (GER)

Colin Lynch (IRL)

BMX Racing

Laura Smulders (NED)

James Palmer (CAN)

Mountain Bike Cross-country

Rebecca McConnell (AUS)

Maxime Marotte (FRA)

Mountain Bike Downhill

Myriam Nicole (FRA)

Greg Minnaar (RSA)

Trial

Nina Reichenbach (GER)

Vincent Hermance (FRA)

Strada

Ruth Winder (USA)

Philippe Gilbert (BEL)

Pista

Shanne Braspennincx (NED)

Elia Viviani (ITA)

Ciclismo in sala

Flavia Zuber (SUI)

Patrick Schnetzer (AUT)

