Ciclismo su Pista

Europei ciclismo su pista 2021 - Brutta botta in pista: bandiera gialla e la gara viene neutralizzata

EUROPEI - Comincia la prova ad eliminazione, ma un corridore di Israele finisce a terra. Vengono neutralizzati due giri dopo l'esposizione della bandiera gialla. La gara infatti non viene sospesa o fermata, i corridori continuano a girare fin quando chi è caduto non si risistema in gruppo (o comunque esce di pista).

00:01:22, un' ora fa