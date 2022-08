Ciclismo su Pista

Europei Ciclismo su Pista, Splendido argento per Silvia Zanardi nella corsa a punti, l'azzurra si arrende solo a Kopecky

EUROPEI CICLISMO SU PISTA - La giovane azzurra, classe 2000, ha vinto due sprint, ha guadagnato un giro e ha terminato la prova con 53 punti, con lo sprint finale fondamentale per agguantare il secondo posto. Ad aggiudicarsi la vittoria è stata una devastante Lotte Kopecky, che ha dominato in lungo in largo con un 85 punti totali e ben tre giri di vantaggio.

00:03:43, un' ora fa