Dal 5 al 9 ottobre si disputano a Grenchen (Svizzera) i Campionati europei di ciclismo su pista. I titoli da assegnare nelle cinque giornate di gare sono 26, con le medaglie in palio nelle sessioni serali (dalle 18). La rassegna anticipa di un paio di settimane i Mondiali (in programma a Roubaix dal 20 al 24 ottobre). Filippo Ganna non partecipa agli Europei, ma il contingente italiano è numeroso e agguerrito. Nel 2020 a Plovdiv, la squadra azzurra portò a casa 14 medaglie: 3 ori, 7 argenti e 4 bronzi.

Capolavoro Martina Fidanza, è oro europeo nello Scratch

Dove vedere gli Europei

Ciclismo su Pista Lowden riscrive il record dell'ora: superata Vittoria Bussi 30/09/2021 A 17:17

Tutte le gare degli Europei 2021 di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e e Discovery+. , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport.

I convocati dell'Italia

Martina Alzini, Rachele Barbieri, Liam Bertazzo, Matteo Bianchi, Elena Bissolati, Davide Boscaro, Matteo Donegà, Martina Fidanza, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Manlio Moro, Stefano Moro, Letizia Paternoster, Mattia Pinazzi, Michele Scartezzini, Miriam Vece, Elia Viviani, Silvia Zanardi.

Il programma

Martedì 5 ottobre

12.00 – 16.12

Qualificazioni Team Sprint femminile

Qualificazioni Team Sprint maschile

Qualificazioni Team Pursuit femminile

Qualificazioni Team Pursuit maschile

ev. Qualificazioni Scratch femminile

ev. Qualificazioni Eliminazione maschile

18.00 – 20.00

Primo turno Team Sprint femminile

Primo turno Team Sprint maschile

Finale Scratch femminile

Finale Eliminazione maschile

Finale Team Sprint femminile

Finale Team Sprint maschile

Mercoledì 6 ottobre

12.00 – 15.57

Qualificazioni Sprint femminile

Qualificazioni Chilometro maschile

Sedicesimi Sprint femminile

Primo turno Team Pursuit femminile

Primo turno Team Pursuit maschile

Ottavi Sprint femminile

ev. Qualificazioni corsa a punti maschile

ev. Qualificazioni Eliminazione femminile

18.00 – 21.29

Quarti Sprint femminile

Finale corsa a punti maschile

Finale Eliminazione femminile

Finale Chilometro maschile

Finale Team Pursuit femminile

Finale Team Pursuit maschile

Giovedì 7 ottobre

12.00 – 16.21

ev. Qualificazioni Omnium femminile

Qualificazioni Sprint maschile

Omnium – Scratch femminile

Sedicesimi Sprint maschile

Qualificazioni Pursuit Individual maschile

Ottavi Sprint maschile

Omnium – Tempo Race femminile

ev. Qualificazioni Scratch maschile

18.00 – 21.14

Semifinale Sprint femminile

Quarti Sprint maschile

Omnium – Eliminazione femminile

Finale Scratch maschile

Finali Pursuit Individual maschile

Finale Sprint femminile

Omnium – corsa a punti femminile

Venerdì 8 ottobre

12.00 – 15.11

ev. Qualificazioni Omnium maschile

Qualificazioni 500 metri femminile

Omnium – Scratch maschile

Qualificazioni Pursuit Individuale femminile

Omnium – Tempo Race maschile

ev. Qualificazioni corsa a punti femminile

18.00 – 21.22

Semifinale Sprint maschile

Omnium – Eliminazione maschile

Finale 500 metri maschile

Finale Pursuit Individuale femminile

Omnium – corsa a punti maschile

Finale Sprint maschile

Finale corsa a punti femminile

Sabato 9 ottobre

13.00 – 15.52

ev. Qualificazioni Madison femminile

ev. Qualificazioni Madison maschile

Primo turno keirin femminile

Primo turno keirin maschile

Ripescaggi keirin femminile

Ripescaggi keirin maschile

18.00 – 21.03

Semifinale keirin femminile

Semifinale keirin maschile

Finale Madison femminile

Finale 7° posto keirin femminile

Finale 1° posto keirin femminile

Finale 7° posto keirin maschile

Finale 1° posto keirin maschile

Finale Madison maschile

Elisa Balsamo che oro! Non c'è storia nell'omnium femminile

Ciclismo su Pista Ganna: "Lambie che impresa, ma risponderò" 22/08/2021 A 11:14