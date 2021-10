L’Italia ha iniziato in maniera brillante gli Europei 2021 di ciclismo su pista, incominciati oggi al Velodromo di Grenchen (Svizzera). Il quartetto femminile dell’inseguimento a squadre ha firmato il secondo tempo nel turno preliminare, qualificandosi così per le semifinali di domani. Le azzurre si sono distinte in terra elvetica, completando i quattro chilometri col crono di 4:18.911. Letizia Paternoster e Rachele Barbieri (entrambe presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove il quartetto firmò il record nazionale di 4:10.063), insieme a Martina Fidanza e Martina Alzini (hanno sostituito Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo, fresca Campionessa del Mondo su strada), si sono distinte in maniera brillante e hanno fatto capire di poter battagliare per le medaglie.

Le azzurre si sono dovute inchinare soltanto al cospetto della Germania. Le tedesche erano le favorite della vigilia e non hanno deluso, completando la loro fatica in 4:18.655 (0.256 meglio delle nostre portacolori). Sono scese in pista Franziska Brausse e Mieke Kroeger, due ragazze che facevano parte del quartetto che ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020, affiancate questa volta da Laura Sessemilch e Lena Reissner (al posto di Lisa Brennauer e Lisa Klein). L’Italia affronterà l’Irlanda in semifinale (Mia Griffin e compagne hanno chiuso a 3.328 dalle primatiste, ovvero 3 secondi peggio del quartetto tricolore), mentre la Germania se la dovrà vedere con l’Olanda (oggi battuta di 5.654 secondi). Quinto posto per la Gran Bretagna (a 5.907), sesta la Polonia (a 6.593), settima la Russia (a 7.348), ottava la Bielorussia (a 11.623).

