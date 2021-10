E’ una grande Italia quella che stiamo vedendo agli Europei di ciclismo su pista di Grenchen, con il quartetto dell’inseguimento femminile che è riuscito a raggiungere la finale con il secondo miglior tempo delle qualificazioni, alle spalle solamente della Germania. Le azzurre Martina Alzini, Rachele Barbieri, Martina Fidanza e Letizia Paternoster hanno infatti chiuso la prova con il crono di 4’17”863, sconfiggendo l’Irlanda nella batteria, ma soprattutto assicurandosi una medaglia pesante contro il fortissimo treno tedesco. Un prestazione di assoluto livello per le rappresentanti del Bel Paese, che hanno dominato il duello e ora dovranno vedersela contro le favorite numero uno. La Germania ha infatti superato l’Olanda e affronterà proprio le azzurre questa sera alle ore 20.30 per il metallo più pregiato, mentre il bronzo se lo contenderanno Irlanda e Gran Bretagna. Fuori l’Olanda, nella stessa batteria delle teutoniche, che nel finale è crollata venendo estromessa dalla lotta per le medaglie.

Non è riuscita l'impresa al quartetto maschile azzurro di inseguimento, con i campioni olimpici in carica che hanno sofferto l'assenza del totem Filippo Ganna, mancando l'accesso alle finali per le medaglie agli Europei di ciclismo su pista di Grenchen. Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Michele Scartezzini hanno affrontato proprio la fortissima Danimarca nella terza heat, chiudendo con il tempo di 3:52.199, appena 0”144 in più dei rivali, che si giocheranno la medaglia d'oro contro la Svizzera. Un vero peccato considerando il margine recuperato dal treno azzurro nell'ultimo chilometro, mancando l'appuntamento all'arrivo per pochissimo. Gli azzurri saranno inoltre fuori anche dalla lotta per il bronzo, poichè sia Gran Bretagna sia Germania hanno fatto meglio e si contenderanno il terzo gradino del podio nella finalina della serata, mentre alle 20.44 si assegnerà il titolo continentale.

