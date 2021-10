Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Europei - Partenza disastrosa della Francia: Olanda oro anche nella sprint maschile

EUROPEI DI PISTA - E dopo l'oro, con record del mondo, per l'Olanda femminile nella sprint, arriva anche quello del terzetto maschile. I campioni del mondo in carica, però, non hanno neanche dovuto faticare visto che la Francia si autoeliminata con una partenza a dir poco disastrosa. 42''302 il tempo fatto segnare da Hoogland, Lavreysen e van den Berg.

00:04:11, 37 minuti fa