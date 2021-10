Elia Viviani-Michele Scartezzini, con il corridore della Cofidis arrivato a questi Europei appena in tempo per fare l'Americana (4° posto, senza portare in dote altre medaglie agli azzurri. L'Italia ha chiuso al 6° posto nel medagliere con 4 medaglie: l'oro di I campionati europei di ciclismo su pista in Svizzera si sono chiusi con l'ultima prova della madison maschile. In campo c'era la coppia, con il corridore della Cofidis arrivato a questi Europei appena in tempo per fare l'Americana ( giovedì ha disputato la Gran Piemonte a conclusione della stagione su strada). Purtroppo la coppia veronese ha chiuso al, senza portare in dote altre medaglie agli azzurri. L'Italia ha chiuso al: l'oro di Milan nell'inseguimento individuale , l'argento delle ragazze dell'inseguimento a squadre, l'argento di Letizia Paternoster nella prova ad eliminazione e il bronzo di Rachele Barbieri nell'omnium

Keirin e Madison a chiudere la rassegna di Grenchen

Ultimo giorno di Europei con la partenza del Keirin. Nella prova femminile ha trionfato nettamente Lea Friedrich, mentre Elena Bissolati è stata subito eliminata. Tra gli uomini, invece, ha visto il successo l'olandese Jeffrey Hoogland. Anche in questo caso siamo usciti subito con Davide Boscaro e Matteo Bianchi.

Ciclismo su Pista Ganna e l'avviso al quartetto: "Ai Mondiali non si va a giocare" IERI A 07:00

Poi è toccata alla Madison, dove puntavamo molto sulla coppia Fidanza-Barbieri. Le due azzurre non sono però andate oltre il 6° posto, piazzamento un po' deludente perché si sperava davvero tanto in una medaglia. A vincere, invece, è stata la favoritissima coppia britannica con Katie Archibalde e Neah Evans che hanno messo in fila danesi (Dideriksen-Leth) e francesi (Berteau-Borras).

Anche con gli uomini, purtroppo, è andata male. Viviani è tornato alle origini, facendo coppia con Scartezzini, dopo la coppia fissa con Simone Consonni in questi ultimi anni. Viviani è stato bravo a vincere, nettamente, qualche sprint, ma non è mai andata a buon fine la caccia al giro. Dopo qualche buona azione, però, siamo venuti meno proprio nelle ultime due volate, non riuscendo a superare Belgio (De Ketele-De Vylder) e Portogallo (Leitão-Rui Oliveira). Vittoria netta per la coppia olandese composta dal duo Yoeri Havik-Jan Willem van Schip.

La Evans vince con la maglietta strappata: seste Barbieri-Fidanza

Ciclismo su Pista Ganna: "Milan? Devo sbrigarmi a fare il record mondiale..." 07/10/2021 A 20:10