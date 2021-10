Ciclismo su Pista

Europei su pista: l'Italia vince l'argento nell'inseguimento a squadre, oro alla Germania

EUROPEI SU PISTA 2021 - Seconda medaglia d'argento per l'Italia nella prima giornata delle finali degli Europei su pista in corso a Gretchen. Il quartetto azzurro non riesce a rimontare contro l'irresistibile squadra tedesca che si porta a casa un oro meritato.

00:05:00, 36 minuti fa