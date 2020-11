Ciclismo su Pista

Capolavoro Martina Fidanza, è oro europeo nello Scratch

Martina Fidanza si conferma regina dello Scratch ai campionati Europei su Pista di Plovdiv dove conquista il primo splendido oro per l’Italia. Negli ultimi due giri sembrava non ci potesse essere nulla da fare per lei per il troppo spazio lasciato alla bielorussa Tserakh ma quest’ultima si pianta all’ultimo giro e Fidanza ne approfitta. Cambio di ritmo e oro Europeo, brava Martina!

