Arriva la terza medaglia di giornata, il terzo argento in casa Italia agli Europei di ciclismo su pista 2020 in quel di Plovdiv. Sul velodromo bulgaro si sono arresi nella finale per l’oro i ragazzi dell‘inseguimento a squadre maschile: confermata la seconda piazza agguantata l’anno scorso in quel di Apeldoorn.