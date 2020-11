Ciclismo su Pista

Europei di ciclismo su pista: Miriam Vece è di bronzo nei 500 metri, oro a Daria Shmeleva

EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Dopo i Mondiali di Berlino anche gli Europei di Plovdiv. È un 2020 di bronzo per Miriam Vece che si conferma al terzo posto, dopo aver agguantato quello nella manifestazione iridata in quel di febbraio, anche in quella continentale in terra bulgara nei 500 metri con partenza da fermo.

