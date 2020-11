Il mondo del ciclismo su strada si ferma ma quello della pista apre i battenti e lo fa Mercoledì 11 Novembre a domenica 15, con il campionato europeo di Plovdiv in Bulgaria. In palio 22 titoli e a giocarseli ci saranno anche i nostri azzurri. In quest’edizione però dovremo fare a meno di Filippo Ganna, Michele Scartezzini e Liam Bertazzo, positivi al Covid19 e non ci saranno nemmeno Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri. Nella passata edizione, disputata ad Apeldoorn, l’Italia vinse cinque medaglie (2 ori, 1 argento e 2 bronzi), con i titoli europei per Elia Viviani nell’Eliminazione e Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti. Potrete seguire gli Europei 2020 su pista in diretta televisiva tutti i giorni su Eurosport 1, e anche in diretta streaming su Eurosport Player.