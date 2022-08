Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Europei: Italia d'oro nella Madison con Rachele Barbieri e Silvia Zanardi

CICLISMO SU PISTA, EUROPEI - Un altro oro per l'Italia al velodromo di Monaco di Baviera, il terzo e l'11esima medaglia complessiva. Lo conquistano Rachele Barbieri e Silvia Zanardi nella Madison femminile davanti a Francia e Danimarca. Secondo oro in due giorni consecutivi per Barbieri.

00:02:23, un' ora fa