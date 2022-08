Anche oggi arriva una bellissima medaglia per la Nazionale italiana di ciclismo su pista agli Europei di Monaco di Baviera. Porta la firma di Silvia Zanardi che ha agguantato un super argento nella corsa a punti. La giovane azzurra, classe 2000, ha vinto due sprint, ha guadagnato un giro e ha terminato la prova con 53 punti, con lo sprint finale fondamentale per agguantare il secondo posto.

A vincere una devastante Lotte Kopecky: la belga, già oro ieri nell’eliminazione, ha dominato in lungo e in largo con 85 punti e ben tre giri guadagnati. Terza posizione e medaglia di bronzo per la transalpina Victoire Berteau, con 47 punti. Più staccate tutte le altre.

