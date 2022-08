Ciclismo su Pista

Elia Viviani pazzesco! Vince l'oro europeo nell'eliminazione, 4 ore dopo la prova in linea: rivivi l'impresa

CICLISMO SU PISTA - Elia Viviani a Monaco completa un'impresa leggendaria vincendo dopo 4 ore dalla prova in linea, l'oro europei nella prova ad eliminazione in linea. Nulla da fare per Theo Reinhardt, ennesimo trionfo per il fuoriclasse veronese.

00:01:20, 31 minuti fa