gli azzurri dell'inseguimento a squadre maschile devono salutare la zona medaglie: il Bel Paese con Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani si arrende nella sfida storica alla Danimarca, decidendo addirittura di non concludere la prova. La formazione era nettamente rimaneggiata: mancavano Filippo Ganna, la stella assoluta dell'Italia, ma anche Simone Consonni e Jonathan Milan, tre dei condottieri del quartetto tricolore verso i trionfi alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Roubaix. La delusione però resta, perché quella di oggi non è stata una gran bella figura. Agli Europei di ciclismo su pista di Monaco , infatti,

Finale per l'oro tra Danimarca e Francia

I danesi (3:54.280) andranno a puntare alla medaglia dal colore più pregiato: a sfidarli la Francia guidata da Benjamin Thomas che ha trovato un super 3:52.110 ed appare favorita per il titolo. Nella finalina per la medaglia di bronzo scontro tra Germania e Gran Bretagna. Prova che va in scena alle 16:51 su Discovery+.

