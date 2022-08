arriva ufficialmente la prima medaglia per l’Italia agli compagine azzurra al femminile nell’inseguimento a squadre: Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster hanno messo in scena una rimonta mostruosa sul finale, battendo nel primo turno di soli 47 millesimi la Francia e agguantando così il pass per la finale per l’oro. Il tempo delle italiane è 4:14.442. Anche se non si conosce ancora il metallo,agli Europei di ciclismo su pista , in corso di svolgimento a Monaco (Germania). Strepitosa infatti la prova della: Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster hanno messo in scena una rimonta mostruosa sul finale, battendo neldi soli 47 millesimi la Francia e agguantando così il pass per la finale per l’oro. Il tempo delle italiane è 4:14.442.

Mission impossible, molto probabilmente, per il titolo: nella finalissima infatti le azzurre si ritroveranno le campionesse del mondo ed olimpiche della Germania. In scioltezza le teutoniche, forse anche con il freno a mano tirato, hanno timbrato 4:14.665 ma sembrano poter scendere e di tanto in vista dello scontro conclusivo. Per il bronzo se la vedranno la già citata Francia e la Gran Bretagna.

