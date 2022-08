Ciclismo su Pista

Letizia Paternoster, che paura! Tremenda caduta nell'eliminazione agli Europei, finisce in ospedale ma è cosciente

EUROPEI CICLISMO SU PISTA - Sfortunatissima caduta per l'azzurra Letizia Paternoster nell'eliminazione agli Europei di Monaco. La Campionessa del Mondo, grande favorita della vigilia, è finita a terra con la faccia in giù nel corso delle prima battute della prova ed è stata costretta a lasciare l'impianto in barella per recarsi in ospedale per accertamenti. Il ct Villa: "E' cosciente"

00:00:52, un' ora fa