Più forti della sfortuna, del Covid e di una stagione disgraziata. Le azzurre ruggiscono nella prima giornata degli Europei di ciclismo su pista a Plovdiv, in Bulgaria, agguantando la semifinale nell’inseguimento a squadre, specialità per la quale hanno già timbrato da tempo la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Pur in formazione ampiamente rimaneggiata e priva di un pilastro importante come Letizia Paternoster, le portacolori del Bel Paese hanno stampato un crono importante di 4’18″209, ottenuto ad una velocità media di 55,768 km/h. Un tempo di tutto rispetto, se pensiamo che il record nazionale è distante poco meno di tre secondi (4’15″255).