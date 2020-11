Il Covid ha costretto Marco Villa a cambiare in toto il quartetto azzurro : oltre alla stella , hanno infatti dovuto rinunciare alla manifestazione continentale anche Francesco Lamon e Michele Scartezzini. Al via l’unico titolare era Francesco Lamon, e con il corridore di Mirano erano presenti i giovanissimi Jonathan Milan, Gidas Umbri e Stefano Moro. Il trenino tricolore ha timbrato il tempo di 3’56”775 , di assoluto valore anche a livello internazionale, alla media di 60.817 km/h. Una performance inattesa, che dunque può far gioire ancor di più il team tricolore.

Davanti agli azzurri la sola Russia, favoritissima per il titolo, in 3’55”667. L’Italia sfiderà in semifinale (vincere lo scontro significherà medaglia certa) la Svizzera, che ha completato la prova a poco più di un secondo di ritardo dagli azzurri. Per i russi invece non dovrebbero esserci difficoltà con la Bielorussia.