Non accontentarsi mai e alzare sempre l’asticella. Lo spirito dei grandi campioni è questo, perché porsi nuovi obiettivi da centrare alimenta la voglia di superarsi ogni volta.

Filippo Ganna è di questa pasta, i cinque titoli mondiali tra pista e strada e l’oro olimpico nella prova dell’inseguimento a squadre a Tokyo (ciclismo su pista) non gli hanno fatto perdere la voglia di confrontarsi e di dimostrare quello che è: “Non sono il tipo da festoni. Ho passato un po’ di tempo con le persone care ed è stata la cosa più importante. Ho un carattere che non si accontenta mai, cerca sempre di migliorarsi e riflette su come farlo“, ha sottolineato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Ganna è tornato in sella al Tour of Norway e la cosa inizialmente non era prevista. Un cambio che giustifica lui stesso: “Avrei dovuto prendere parte al Benelux Tour, che comincia il 30 agosto. Ma poi con la squadra abbiamo valutato che fosse meglio questo impegno seguito da una preparazione in altura in vista degli Europei a Trento (8-12 settembre ndr.). Come condizione sto bene, mi sento in forma“, ha sottolineato il corridore italiano.

Le Olimpiadi sono un dolce ricordo, da “pelle d’oca”, ma come detto gli stimoli non mancano. A dare un motivo in più per allenarsi e a spingere al 101% è stata la prestazione sensazionale di Ashton Lambie che nella specialità dell’inseguimento individuale su pista è stato il primo uomo al mondo ad abbattere il muro dei 4′ (in altura), migliorando sensibilmente il primato di Ganna:

Ha fatto un’impresa e mi ha dato grinta extra. Ora tocca rispondere e ci proverò a livello del mare, come ho sempre fatto per non avere quell’asterisco. Ha fatto un progresso importante e batterlo sarà tutt’altro che facile

A questo punto non resta che attendere questa interessante parte di stagione e capire come Ganna saprà far calare il sipario.

