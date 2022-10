tra poco il report completo...

C'erano molti dubbi alla vigilia di questo tentativo.... Diceva qualcuno. E anche noi eravamo un po' titubanti, vedendo quello che il verbanese aveva fatto prima agli Europei e poi ai Mondiali, senza brillare. Questo record, però, era il cruccio della sua stagione. Un cruccio non solo per, ma anche e soprattutto per lache aveva fatto di tutto per conquistare questo risultato visto lo sviluppo di una bici particolare fatta con laappositamente per questo evento. Alla fine Ganna ce l'ha fatta. Non i 60 km in 60 minuti, ma ha completato la distanza diche batte nettamente il risultato di Dan Bigham nell'agosto scorso . Quando Bigham - proprio un collaboratore di Ganna - aveva completato la distanza di 55,548 km (Ganna ha fatto 1,244 km meglio). Non solo. Ganna ha sì superato il record di Bigham, ma ha realizzato anche la miglior prova umana sull'ora. Apparteneva aprima di oggi, con il britannico che aveva completatoin un'ora a Manchester nel '96. Risultato non omologato dall'UCI viste le tante innovazioni portate, ma rimaneva comunque il risultato migliore della storia. Da oggi, anche quello appartiene a Filippo Ganna.