Filippo Ganna euforico, ma anche stanco, molto stanco. Il corridore verbanese è il nuovo re del record dell'ora in pista, dopo aver completato la distanza di 56,792 km nel Bigham (Boardman (56,375 km). E adesso? Ganna pensa di rifarlo, ma con gambe più fresche... euforico, ma anche stanco, molto stanco. Il corridore verbanese è il nuovo re del record dell'ora in pista, dopo aver completato la distanza dinel velodromo di Grenchen . Un record importante. Non sono i 60 km in 60 minuti che qualcuno aveva anche sognato di fare, ma Ganna ha battuto il record ufficiale di 55,548 km ) e il record ufficioso di(56,375 km). E adesso? Ganna pensa di rifarlo, ma con gambe più fresche...

Mi bastava un metro, ma poi sono andato oltre

Grazie a tutti perché credo che il supporto che mi avete dato sia stato fantastico. Arrivare a questo obiettivo oggi è fantastico. La staff ha lavorato a lungo per arrivare a questo risultato. Questa mattina pensavo solamente a battere il record solamente di un metro, ma alla fine ho pensato di andare oltre. Credo che questo risultato sia stupefacente

Che festa per Ganna, gli amici (e compagni) lo portano in trionfo

La prossima volta lo farò in un altro momento della stagione

La prossima volta potrei provare in un altro momento della stagione. Con gambe più fresche, ma credo che questo risultato sia fantastico e adesso penserò a recuperare e a festeggiare tutti assieme. Il difficile è arrivato negli ultimi 5 minuti. Pensi ‘sono solo cinque minuti’, ma in realtà è completamente differente. Le gambe hanno speso molte energie per provare a raggiungere i 57 km/h

