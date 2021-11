Ore 23:05 - Ecco i record degli ultimi 80 anni:

Ad

-Fausto Coppi 45,798 km (1942);

UCI Champions League Silvia Zanardi, la stella dell'Italia nella nuova Champions League 12 ORE FA

-Jacques Anquetil 46,159 km (1956);

-Ercole Baldini 46,394 km (1956);

-Roger Rivière 46,923 km (1957);

-Roger Rivière 47,347 km (1958);

-Ferdinand Bracke 48,093 km (1967);

-Ole Ritter 48,653 km (1968);

-Eddy Merckx 49,431 km (1972);

-Chris Boardman 49,441 km (2000);

-Ondrej Sosenka 49,700 km (2005);

-Jens Voigt 51,115 km (2014);

-Matthias Brändle 51,852 km (2014);

-Rohan Dennis 52,491 km (2015);

-Alex Dowsett 52,937 km (2015);

-Bradley Wiggins 54,526 km (2015);

-Victor Campenaerts 55,089 km (2019);

Ore 23:02 - DOWSETT È PARTITO!!! Deve battere il 55,089 km di Campenaerts che dura dal 16 aprile 2019.

Ore 23:00 - Presentato adesso il corridore britannico pronto per il giro di prova.

Ore 23:00 - Ci siamo! Alex Dowsett è pronto e si sta vestendo, pronto per andare a segno con questo record del mondo.

Ore 23:00 - Gli ultimi record a livello femminile dal 2015 ad oggi:

-Joscelin Lowden 48,405 km;

-Vittoria Bussi 48,007 km;

-Evelyn Steves 47,980 km;

-Bridie O'Donnel 46,882 km;

-Molly Shaffer Van Houweling 46,273 km;

Ore 22:50 - E a livello femminile? Proprio il 30 settembre scorso è stato fatto registrare il nuovo record dell'ora femminile con la prestazione di Joscelin Lowden nel velodromo di Grenchen (in Svizzera). La britannica ha battuto il record precedente che apparteneva alla nostra Vittoria Bussi che restava in piedi dal 13 settembre 2018: il 48,007 km segnato proprio qui ad Aguascalientes. Lowden l'ha migliorato di 398 metri e adesso guarda tutte dall'alto con la distanza di 48,405 km.

Ore 22:45 - Questo è un aspetto importante da ricordare. Perché Alex Dowsett è affetto dalla malattia Emofilia di tipo A. Questo non gli ha impedito di conquistare ottimi risultati nello sport, anzi lo sport gli ha dato una mano per stare meglio. E ciò che prova a fare Dowsett che ogni risultato lo dedica alla comunità dei malati di emofilia, invitandoli ad accedere sin da giovanissimi a qualsiasi tipo di sport.

Ore 22:40 - Ma Dowsett si lascia uno spiraglio: “Mike Hutchinson sarà a lato della pista e mi darà feedback sul ritmo ad ogni giro. Quindi so che se tengo determinati tempi sul giro batterò il record. La sfida sarà nella seconda parte dell’ora, quella di iniziare a regolare o mantenere il ritmo. Victor Campenaerts mi ha dato una possibilità del 50/50 di superarlo e non ho paura di fallire. Sarebbe stato facile non fare questo tentativo, soprattutto vista l’organizzazione, ma fallire è un’alternativa di gran lunga migliore al non provarci. C’è qualcosa di molto toccante per la comunità dell’emofilia”.

Ore 22:35 - In questa stagione, invece, Dowsett è stato in corsa per 59 giorni in questo 2021. Non poco: arriva con la condizione giusta per affrontare questo record dell'ora? Questo è sicuramente un tema visto che i 4 precedenti record sono stati fatti registrare tutti nella prima parte di stagione. Solo quelli di Voigt (2014) e Brändle (2014) sono stati realizzati da settembre in poi. E lì eravamo ancora con record da 51 km.

Dowsett non ci crede: vince a Vieste, Puccio è 2°

Ore 22:30 - Ma torniamo a parlare di Alex Dowsett. Il corridore britannico che in carriera ha ottenuto 15 vittorie su strada. L'ultima però nell'ottobre del 2020, quando si impose nella Giovanizzo-Vieste, 8a tappa del Giro 2020. Un successo importante... Era a fine contratto con la Israel Start-Up Nation e non aveva altre soluzioni in vista. Qualcuno parlava già di fine carriera per il classe '88 ma, dopo questa vittoria, è arrivato il rinnovo per altri due anni.

Ore 22:30 - I tentativi dopo Campenaerts (55,089 km):

-Martin Toft Madsen: 53,975 km - fallito;

-Mathias Norsgaard: 52,061 km - fallito;

-Claudio Imhof: 52,116 km - fallito;

-Lionel Sanders: 51,304 km - fallito;

Ore 22:25 - L'ultimo a provarci è stato Lionel Sanders nell'ottobre 2020, ma con uno 'scarso' 51,304 km. Detto questo non è da buttare il risultato del canadese: intanto è record per un corridore canadese e soprattutto Sanders non è un ciclista professionista. Ma, invece, è un triatleta. Certo, nel triathlon c'è anche la bici (oltre a corsa e nuoto), ma è stato avvincente vedere il suo tentativo. Stiamo parlando di un atleta che ha conquistato l'oro nel ITU Long Distance ai Mondiali di Triathlon del 2017, oltre all'argento nell'Ironman sempre nel 2017.

Ganna che reazione! Rivivi il sorpasso su Imhof dopo due km

Ore 22:20 - I primi due a provarci, sono stati due danesi, entrambi dal velodromo di Odense. Martin Toft Madsen con un 53,975 km - molto lontano dal record di Campenaerts - poi Mathias Norsgaard con un risultato anche peggiore (52,061 km). A settembre del 2020 ci ha provato invece Claudio Imhof, l'avversario di Ganna nella finale per il bronzo nell'inseguimento individuale all'ultimo Mondiale di Roubaix. Lo svizzero, anche lui, non è andato tanto oltre i 52 km (52,116 km).

Ore 22:15 - Riuscirà quindi Dowsett a battere il record di Campenaerts? In quattro ci hanno provato negli ultimi due anni, ma tutti hanno fallito...

Ore 22:10 - Queste le parole di Dowsett alla vigilia, ricordando con un po' di rammarico quel record subito perso: "È stata un’esperienza molto piacevole perché sapevo dopo 40 minuti che avrei battuto il record. C’erano circa 3.000 persone ed è stato indimenticabile. Ma dopo, guardando i numeri, sapevamo di essere stati troppo prudenti. Avrei potuto fare molto di più e, dopo mesi di lavoro, probabilmente ho sfruttato solo l’80% di quello di cui sono capace. Sarebbe dovuto essere intorno ai 54 km”.

Ore 22:10 - Quindi Dowsett fu anche un po' sfortunato, perché tenne il record solo per 36 giorni. Il 2 maggio 2015 fece 52,937 km a Manchester, il 7 giugno 2015 Wiggins fece 54,526 km a Londra.

Wiggins: “Il record dell’ora è la corsa della verità”, Moser: “È durissimo, non puoi fermarti mai”

Ore 22:05 - Negli ultimi anni, infatti, Bradley Wiggins è stato quello che ha tenuto per più tempo il record dell'ora con uno spaziale 54,526 km. Spaziale perché raggiunto nel velodromo di Londra, il Lee Valley VeloPark, esattamente sul livello del mare. Ancora ad oggi, quella di Wiggins è la miglior prestazione di sempre sul livello del mare.

Ore 22:00 - C'è da dire, inoltre, che Alex Dowsett è stato già detentore del record dell'ora. Il britannico fece bingo nel 2015: era il 2 maggio - al velodromo di Manchester - con la distanza di 52,937 km, a battere il precedente record di Rohan Dennis. Peccato che un mese dopo arrivò Bradley Wiggins...

Ore 21:55 - Quest'anno ci riprova, sempre a fine stagione. Questa volta, però, non a Manchester ma addirittura in Messico. Alex Dowsett, infatti, farà il suo tentativo dal velodromo di Aguascalientes, a 1887 metri di altitudine sul livello del mare. Come sappiamo, fare un tentativo di record in altura dà sempre qualche vantaggio. È vero che c'è meno ossigeno, ma c'è anche meno attrito e questo dà benefici su prestazioni fisiche di media/bassa durata. Non che Dowsett voglia 'barare', ma lo stesso Campenaerts ha registrato il record attualmente vigente nel velodromo di Aguascalientes.

La Namibia, la bici "baffuta", l'altitudine: i segreti del record dell'ora di Victor Campenaerts

Ore 21:50 - Dowsett aveva nel mirino il record dell'ora già nella passata stagione e aveva 'prenotato' il velodromo di Manchester per battere Campenaerts nel dicembre 2020. Purtroppo non se ne fece più nulla, perché il britannico fu colpito dal covid una settimana prima dell'evento. Niente più tentativo di record e stagione finita per il corridore della Israel.

Ore 21:45 - Buonasera a tutti gli amici di Eurosport da Luca STAMERRA (Twitter: @StamLuca). Quest'oggi siamo in DIRETTA per raccontarvi le gesta di Alex Dowsett, il corridore britannico che andrà a caccia del record dell'ora. Record che appartiene a Victor Campenaerts che fece registrare un fantastico 55,089 km in un'ora il 16 aprile 2019. Da allora, nessuno è riuscito a battere il corridore belga.

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

UCI Champions League Montepremi da 500mila euro, diviso equamente tra uomini e donne IERI A 08:53