Premium Ciclismo su pista Mondiali | Saint-Quentin-en-Yvelines 17:50-21:50

Ore 13:50 - Alto il tempo della Spagna

Ad

4'35''662 per il quartetto spagnolo che resta dietro alla Cina. Quartetto composto da Calvo, Escalera, Isasi e Larrarte.

Mondiali Ganna sarà stanco? L'Italia vincerà il medagliere? Le 5 domande 6 ORE FA

Ore 13:45 - Occhio alla Gran Bretagna

Occhio però anche le britanniche. Il trenino composto dalla Evans, Barker, Knight e, soprattutto, Katie Archibald. La Archibald, tanto per dire, conquistò 4 medaglie agli scorsi Mondiali. Un bronzo nell'inseguimento a squadre, un bronzo nella Madison, l'argento nella Corsa a punti e l'oro nell'Omnium.

Archibald, Lavreysen, Hinze e Hoover: sfilano i campioni

Ore 13:35 - Che farà l'Italia?

La Germania è insuperabile e lo sappiamo, ma l'Italia deve confermarsi come la seconda formazione del lotto. L'anno scorso, infatti, raggiunse il 2° posto proprio alle spalle delle teutoniche. Anche l'anno scorso la Paternoster fu impiegata part-time: rispetto al 2021, manca solo Martina Alzini che è stata sostituita da Vittoria Guazzini.

Italia d'argento nell'inseguimento a squadre! Germania d'oro

Ore 13:30 - Si parte con l'inseguimento a squadre femminile

Al via i Mondiali di ciclismo su pista dal velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, lo stesso che ospiterà le prove su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024. E si parte dall'inseguimento a squadre femminile. L'Italia scenderà in campo con Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. Non c'è invece Letizia Paternoster che si dedicherà all'inseguimento individuale e alla Corsa ad eliminazione (dove è campionessa del mondo).

Dove seguire il Mondiale di ciclismo su pista

I Mondiali di Ciclismo su Pista 2022 saranno trasmessi in diretta su Eurosport 1 e Discovery+ ( scopri l'offerta ). I canali Eurosport sono disponibili su DAZN, Sky Sport, NOW, TimVision, Amazon Prime Channels. Sarà possibile seguire le gare anche On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Mondiali Quanto si guadagna a diventare Campioni del mondo? Il montepremi 10 ORE FA