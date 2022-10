Premium Ciclismo su pista Filippo Ganna | Tentativo di record dell'ora 19:45-21:15 Live

Ore 20:45 - Ganna batterà quindi anche Boardman

Le distanze più importanti della storia

56,375 km - Chris Boardman - 1996;

55,548 km - Dan Bigham - 2022;

55,291 km - Tony Rominger - 1994;

55,089 km - Victor Campenaerts - 2019;

54,526 km - Bradley Wiggins - 2015;

Ore 20:43 - 50'' meglio

A meno di cose clamorose, Ganna batterà il record di Bigham. 50'' meglio di quello che è il suo collaboratore, ma sta facendo meglio anche di Chris Boardman. Sarebbe quindi il record di tutti i tempi.

Ore 20:40 - Ganna fa 40'' meglio

Filippo Ganna ha completato per ora 163 giri in 43'36''. Sta girando a 56,381 km/h. Sta facendo qualcosa di molto molto importante.

Filippo Ganna durante il tentativo di record dell'ora nel 2022 Credit Foto Getty Images

Ore 20:38 - E il record di Boardman?

Il 6 settembre 1996 c'è chi registrò la distanza di 56,375 km. Fu Chris Boardman in quel di Manchester, anche se l'UCI non omologò il record. Viene considerato anche quello come miglior prestazione umana come quella di Ganna.

Ore 20:35 - Ganna sta girando a 56 km/h

Per adesso Ganna è avanti. 56,096 km/h la media, con 144 giri percorsi in 38'43''. Il record di Bigham è di 55,548 km.

Ore 20:30 - Ganna sta volando

Dopo 126 giri, Ganna viaggia 18'' meglio di Bigham. 34'04'' per ora per impiegare i 126 giri.

Ore 20:25 - Ganna avanti! Ganna avanti!

La rimonta è completa. Filippo Ganna sta girando ben 10'' meglio di Bigham dopo 100 giri. Ha davvero svoltato dopo un avvio molto soft.

Ore 20.17 - Ganna si avvicina

Dopo 74 giri Ganna ha recuperato tantissimo su Bigham. Ora si porta a solo 999 decimi di differenza.

Ore 20:10 - Ganna è dietro

Dopo 50 giri, Filippo Ganna è dietro al tempo di Bigham. Corre 3'' peggio rispetto a Bigham.

Ore 20:00 - E Francesco Moser?

Moser ha realizzato due volte il record in carriera. Il 50,808 km fatto segnare il 19 gennaio 1984 e il 51,151 km registrato il 23 gennaio 1984. L'UCI non l'ha però mai omologato perché utilizzava le ruote lenticolari, un qualcosa che mai nessuno aveva utilizzato in precedenza.

Ore 20:00 - Ganna è pronto per il tentativo di record dell'ora

C'è da battere il 55,548 km fatto registrare da Dan Bigham il 19 agosto scorso proprio su questa pista di Grenchen. L'ultimo italiano a realizzare il record? Ercole Baldini nel 1956 con la distanza 46,394 km.

