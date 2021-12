Ciclismo su Pista

UCI Track Champions League - Volata a 2 o a 3, vince sempre la Hinze: rivivi il duello con Shmeleva

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Emma Hinze parte così, con una grande vittoria nella sprint nel duello con Shmeleva. In questa disciplina la tedesca non si batte, non a caso è la campionessa del mondo.

00:03:04, 7 minuti fa