Ciclismo su Pista

Ciclismo su Pista, Uci Track Champions League - Tjon en fa e Vece azzoppati: "Le nostre bici sono rimaste a Madrid"

UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE - Serata spiacevole per Miriam Vece e Tjon en fa. I due specialisti della Sprint League, a causa di un problema con le bici che sono rimaste a Madrid e non sono arrivate in tempo al velodromo, hanno corso utilizzando i mezzi dei compagni. "Avremmo preferito correre con le nostre bici, ma purtroppo è andata così. Ci riproveremo a Berlino".

00:01:09, 20 minuti fa