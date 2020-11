Martina Fidanza si è laureata Campionessa d’Europa nello Scratch. L’azzurra ha giganteggiato agli Europei 2020 di ciclismo su pista, rassegna continentale in corso di svolgimento a Plovdiv (Bulgaria). La fresca 21enne (ha spento le candeline lo scorso 5 novembre) ha confezionato un vero e proprio capolavoro, giganteggiando tra le elite dopo che era salita sul gradino più alto del podio in questa specialità anche ai recenti Europei Under 23.

Martina Fidanza ha gestito la corsa in maniera molto brillante, a tre giri dal termine ha messo il turbo, ha ripreso l’atleta in fuga e ha così regalato il primo sigillo all’Italia in questa manifestazione, battendo la lituana Hanna Tserakh e l’ucraina Tetyana Klimchenko. La nostra portacolori ha commentato in questo modo la sua prestazione ai microfoni della Federciclismo: “È difficile per me poter dire quello che ho provato. Non sono riuscita ad esultare da quante lacrime di gioia ho versato. Ancora adesso ho gli occhi lucidi”.