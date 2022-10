Parte subito benissimo il quartetto azzurro nell'inseguimento a squadre femminile. Balsamo, Fidanza, Guazzini e Consonni volevano lanciare un segnale forte e l'hanno fatto nelle qualificazioni, fermando il crono in 4'11''005. Miglior tempo in assoluto, con le azzurre che danno 2''106 alle britanniche della Archibald e 2''414 alle francesi guidate dalla Copponi. Chi delude è invece la Germania campione del mondo e campione olimpica in carica. Il quartetto composto da Brauße, Teutenberg, Reissner e Kröger stoppa il crono in 4'16''901, a 5''890 dalle azzurre. È vero che non c'è più la Lisa Brennauer, ma è una Germania che non è partita benissimo in questa rassegna mondiale.

Le squadre qualificate

Nazionale Tempo Italia 4'11''011 Gran Bretagna +2''106 Francia +2''414 Australia +4''168 Germania +5''890 Paesi Bassi +6''759 Canada +7''872 Stati Uniti +8''114

Si qualificano al turno successivo anche Paesi Bassi, Canada e Stati Uniti. Adesso ci sarà dunque il 1° turno per definire le squadre che andranno in finale e l'Italia affronterà l'Australia del quartetto composto da Moran, Plouffe, Georgia Baker e Alexandra Manly. In qualifica le australiano hanno girato 4''168 peggio, ma mai dire mai contro queste avversarie.

