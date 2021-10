Dopo le Olimpiadi di Tokyo e gli Europei in Svizzera , la stagione di ciclismo su pista entra definitivamente nel vivo con i Campionati del Mondo. Edizione n° 111 dei Mondiali che si disputeranno nel velodromo di. Non parliamo della pista del velodromoche ospita il finale della Classica appena vinta da Sonny Colbrelli , ma delinaugurato nel 2012. Qui ritroveremo tutti i campioni olimpici e tra questi anche il quartetto azzurro che, anche un po' a sorpresa, ha conquistato l'oro nell'inseguimento a squadre contro lache vorrà vendicarsi. Protagonista atteso, ovviamente,, impegnato col quartetto ma anche in “singolo” con l'inseguimento individuale dove cercherà il quarto titolo mondiale consecutivo (il quinto in carriera) e di battere il record appena conquistato da Lambie , invece, guiderà la spedizione femminile che cerca il riscatto dopo una campagna olimpica poco redditizia (0 medaglie). Prima pagina anche perche dopo essere diventata campionessa del mondo su strada , vuole ripetersi anche in pista.