Ciclismo su Pista

Cicilismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Italia Campione del mondo: rivivi la finale che ci ha dato l'oro

CICLISMO SU PISTA - Il quartetto composto da Ganna, Milan, Consonni e Bertazzo brucia la Francia in finale e conquista il titolo iridato in 3'47''192. Seconda gloria per gli Azzurri, dopo l'oro conquistato a Tokyo quasi tre mesi fa. Sarà un anno da ricordare per gli uomini di Marco Villa.

00:06:02, 31 minuti fa