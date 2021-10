Roubaix: dal velodromo André Pétrieux la 118esima edizione dei Mondiali di ciclismo su pista. Nell’anno e mezzo trascorso dall’ultima edizione, le carte si sono rimescolate e sono emerse nuove certezze: per l’Italia, il punto di riferimento principale resta la forza del quartetto dell’inseguimento maschile. Finita la stagione su strada, gli occhi del mondo ciclismo si spostano altrove. E se a Waterloo (Stati Uniti) è cominciata la Coppa del Mondo di ciclocross , l’evento di gala di ottobre va in scena a: dal velodromo André Pétrieux tanto caro a Sonny Colbrelli a quello intitolato a Jean Stablinski, che dal 20 al 24 ospita. Nell’anno e mezzo trascorso dall’ultima edizione, le carte si sono rimescolate e sono emerse nuove certezze: per l’Italia, il punto di riferimento principale

Italia, rimonta da brividi e oro con record! L'impresa in 150"

In una spedizione italiana che si presenta alla rassegna con grande ambizione, non è mistero né blasfemia assegnare a questa squadra il simbolico “ruolo” di punta di diamante della pattuglia azzurra. Il motivo ce l’abbiamo ancora tutti negli occhi, nelle orecchie e nell’anima, per quanto successo a Tokyo lo scorso 4 agosto. La rimonta d’oro sulla Danimarca è stato un crescendo irresistibile, una cavalcata esaltante unica sia per il peso del risultato sia per come questo è maturato, a ritmo di record del mondo. Da batticuore solo a pensarci, anche a due mesi e mezzo di distanza.

Filippo Ganna dopo l'oro a Tokyo nel quartetto dell'inseguimento a squadre - Olimpiadi 2020 Credit Foto Getty Images

formazione tipo, cioè il quartetto olimpico: Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan e ovviamente Filippo Ganna. Tre cambi rispetto ai recenti Europei, dove Lamon con Liam Bertazzo, Stefano Moro e Michele Scartezzini non è riuscito a salire sul podio. Altra squadra, altra storia, con il rispetto massimo per tutti. È anche lo stesso schieramento che vinse la medaglia di bronzo a Berlino 2020. Ganna resta il leader, anche se arriva all’appuntamento iridato con qualche incognita dopo la caduta che gli ha provocato l’incrinamento di una costola. Il verbanese CT Marco Villa ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Filippo sta meglio, venerdì ha fatto delle buone prove a Montichiari e mi è sembrato in forma. Non è affatto stanco della lunga stagione, lui sa programmarsi benissimo e lo ha dimostrato tantissime volte”. L’Italia si presenta a Roubaix con la, cioè il quartetto olimpico:e ovviamente. Tre cambi rispetto ai recenti Europei, dove Lamon con Liam Bertazzo, Stefano Moro e Michele Scartezzini non è riuscito a salire sul podio. Altra squadra, altra storia, con il rispetto massimo per tutti. È anche lo stesso schieramento che vinse la. Ganna resta il leader, anche se arriva all’appuntamento iridato con qualche incognita dopo la caduta che gli ha provocato l’incrinamento di una costola. Il verbanese ha saltato per sicurezza la Cronometro delle Nazioni e ilha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Filippo sta meglio, venerdì ha fatto delle buone prove a Montichiari e mi è sembrato in forma. Non è affatto stanco della lunga stagione, lui sa programmarsi benissimo e lo ha dimostrato tantissime volte

Milan da sballo! Oro nell'inseguimento individuale

Il frecciazzurra avrà una locomotiva poderosa, ma gli altri vagoni del treno sono altrettanto importanti. Come Jonathan Milan, fresco campione europeo nell’inseguimento individuale dove darà filo da torcere a Ganna anche a Roubaix. A 21 anni appena compiuti, il corridore friulano fa paura, nel senso più positivo del termine, e ha degli orizzonti ancora tutti da esplorare. Fondamentale lui, come Consonni e Lamon per avere la meglio su una concorrenza che vede ancora nella Danimarca la squadra più temibile. I campioni in carica arrivano tirati a lucido e col dente avvelenato dopo lo sgarbo olimpico. L’Italia ha vinto questa gara ai Mondiali quattro volte nell’era in cui la manifestazione era riservata ai dilettanti (1966-1968-1971-1985) e due da quando c’è stata l’apertura ai professionisti (1996 e 1997, con Mario Benetton, Adler Capelli, Cristiano Citton e Andrea Collinelli ultimi campioni). Un digiuno, insomma, che dura da 24 anni e che questa squadra ha talento e forza per interrompere.

Italia in finale per l'oro nell'inseguimento col record del mondo: rivivi l'arrivo

