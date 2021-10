Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista - Benjamin Thomas campione del mondo nella gara a punti, Scartezzini 8°

CICLISMO SU PSTA - Il francese Benjamin Thomas rimonta in extremis il belga Kenny de Ketele e trova la maglia iridata nella corsa a punti! Bronzo per l'olandese Vincent Hoppezak. L'azzurro Michele Scartezzini, mai nel vivo della gara, chiude in ottava posizione.

00:01:03, un' ora fa