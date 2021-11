Finalmente l'odissea è finita. Le bici dei pistard italiani, con le qualie compagni avevano vinto l'oro olimpico e l'oro iridato , erano state rubate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Roubaix , quando erano in corso i Mondiali di pista di questa stagione. Ritrovate una settimana dopo in Romania, non riuscivano a rientrare in Italia visto l'iter burocratico da consumare. Tra il fatto che l'indagine in corso apparteneva a due Paesi differenti (Francia e Romania), all'obbligo dell'Italia stessa di certificare che la Federazione fosse la proprietaria delle bici. Ora tutto è concluso, le bici sono finalmente rientrate e sono state trasportate presso il velodromo di, là dove la Nazionale di pista si allena.