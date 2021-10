Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista - Madison, Barbieri-Paternoster fuori dal podio per un soffio

CICLISMO SU PISTA - Non riesce la rimonta miracolosa al duo Barbieri-Paternoster: le azzurre erano riuscite a inserirsi nella corsa per il bronzo con due sprint consecutivi, e per un misero punto non sono riuscite a salire sul gradino più basso del podio. Oro all'Olanda, che si ripete per la terza volta consecutiva nella specialità.

00:01:26, 19 minuti fa