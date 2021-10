Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista - Miriam Vece chiude 5a nella finale dei 500 metri da fermo: rivivi la sua gara

CICLISMO SU PISTA - Niente da fare per Miriam Vece: la classe '97 non riesce a ripetere il bronzo conquistato a Berlino 2020 nei 500 metri da fermo. L'azzurra chiude in 33.300 secondi. La maglia iridata va alla tedesca Lea Sophie Friedrich (che in questa rassegna aveva già eliminato l'italiana ai quarti della sprint). Argento e bronzo per le russe Anastasiia Voinova e Daria Shmeleva.

00:01:58, 15 minuti fa