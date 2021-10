Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - 4° Mondiale di fila per l'Olanda nella Team Sprint uomini: è poker

CICLISMO SU PISTA - Non è arrivato il record del mondo, ma poco ci è mancato. L'Olanda vince ancora il Mondiale nella Team Sprint maschile col tempo 41''979: più di mezzo secondo al trio francese. I tre mulini Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen e Roy van den Berg sono imbattibili. 4° Mondiale di fila per l'Olanda in questa specialità. Che poker!

00:02:40, un' ora fa