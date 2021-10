Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Altro giro, altro record del mondo per la Germania nella Team Sprint

CICLISMO SU PISTA - Dopo il 46''511 fatto segnare nelle qualificazioni, Pauline Grabosch, Lea Friedrich e Emma Hinze si superano anche in semifinale, centrando non solo un posto per la finalissima, per l'oro ma anche il nuovo record del mondo. Il secondo consecutivo. Questa volta col tempo di 46''358. Sarà finale con la Russia.

00:01:59, un' ora fa