È arrivato anche il momento di. Debutto del veronese che fino a settimana scorsa correva ancora su strada, nonostante una capatina veloce ( di un giorno ) agli. Il corridore azzurro, bronzo nell'Omnium a Tokyo, parte con lo, disciplina che nel day 1 ci aveva regalato la medaglia d'oro con Martina Fidanza . Questa volta niente medaglie per i colori azzurri anche se, nel complesso, non si può dire che sia stata una brutta prova da parte di Viviani. Ha risposto presente agli allunghi di metà gara e si trovava dove si doveva far trovare. Prutroppo è stato chiuso a 3 giri dal termine, quando si è quasi toccato col ceco. Alla fine vince di potenza il franceseche batte in volata Dens e Britton.