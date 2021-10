Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Cos'è e come funziona la Madison: la gara di Elia Viviani e Simone Consonni

CICLISMO SU PISTA - Diamo un occhio alla Madison, o per meglio dire l'Americana, la gara clou dei Mondiali di pista. Una coppia di pistard si fanno 50 km in pista, con l'intento di prendere più punti delle coppie rivali. Ogni due giri c'è una volata che assegna 5 punti, con punti raddoppiati nell'ultimo sprint utile. Ma occhio a chi guadagna un giro che di punti ne prenderà 20 in un colpo solo...

00:01:10, un' ora fa