Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Danimarca, altro disastro: neanche la medaglia, bronzo alla Gran Bretagna

CICLISMO SU PISTA - Davvero un Mondiale da dimenticare per la Danimarca che dopo l'argento di Tokyo voleva rifarsi. Non solo non è riuscita a qualificarsi per la finale contro l'Italia, ma ha perso anche la sfida per il bronzo contro la Gran Bretagna di Hayter. Che disastro! Con Pedersen che va troppo forte per i propri compagni...

00:02:39, un' ora fa