Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Elia Viviani bronzo nell'Omnium: rivivi l'ultimo sprint vincente

CICLISMO SU PISTA - Con un formidabile sprint in extremis, Elia Viviani aggancia la terza posizione in classifica generale e festeggia un miracoloso bronzo nell'Omnium: oro a un devastante Hayter, argento per Gate. È il secondo bronzo pesante per il veronese in questo 2021, dopo quello conquistato alle ultime Olimpiadi nella medesima specialità. In carriera sono 4 le medaglie ai Mondiali.

00:03:17, un' ora fa