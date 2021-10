Marco Villa, considerando gli sforzi fatti da Elia Viviani, Michele Scartezzini-Simone Consonni scendere in campo nel Lancio dell'Americana, alla caccia di una medaglia dove storicamente facciamo fatica. Da una parte il carico di prove ravvicinate per Viviani, dall'altra la volontà del ct di mischiare un po' le carte per trovare la miglior soluzione possibile pensando a Parigi 2024. Cambio di formazione per l'ultima giornata dei Mondiali di Roubaix . Il ct, considerando gli sforzi fatti da bronzo nell'omnium e che dovrà chiudere con la Corsa ad eliminazione, ha deciso di non far fare allo sprinter veronese anche la Madison. Toccherà alla coppiascendere in campo nel Lancio dell'Americana, alla caccia di una medaglia dove storicamente facciamo fatica. Da una parte il carico di prove ravvicinate per Viviani, dall'altra la volontà del ct di mischiare un po' le carte per trovare la miglior soluzione possibile pensando a Parigi 2024.

Consonni-Viviani, infatti, non hanno conquistato un piazzamento rilevante nelle competizioni internazionali. Viviani ha sì vinto delle medaglie ma in coppia o con Angelo Ciccone o, soprattutto, con Liam Bertazzo, con cui ha conquistato un titolo europeo nel 2013. Ecco che Villa ha quindi deciso di puntare su Scartezzini-Consonni che potrebbe risultare essere una grossa sorpresa positiva. La qualità sarà alta, perché gli avversari numeri 1 sono i danesi Lasse Norman Hanse-Michael Morkov, campioni olimpici in carica e campioni del mondo in carica. Non scherza neanche la coppia britannica: non c'è Matthew Walls, ma Ethan Hayter - fresco vincitore dell'Omnium proprio contro Viviani - sarà al fianco dell'esperto Oliver Wood. Ci sono i francesi con Benjamin Thomas e i belgi con de Ketele. Mancherà invece l'Olanda campione d'Europa, che a questi Mondiali non ha portato neanche una coppia.

Elia Viviani, come detto, affronterà invece la corsa ad eliminazione dove cercherà di diventare campione del mondo a cospetto dei vari Hansen, Imhof, Rostovtsev, Hoover, Iúri Leitão, Vernon e Grondin.

