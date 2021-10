Elia Viviani che, dal nulla, è riuscito a completare una rimonta incredibile per quanto insperata nell'Omnium, Un autentico capolavoro. Questo è quanto fatto dache, dal nulla, è riuscito a completare una rimonta incredibile per quanto insperata nell'Omnium, aggiudicandosi il bronzo così come era capitato a Tokyo. E, andando a vedere come è maturato questo risultato, lo stesso corridore veronese vede un po' di analogie con la prestazione che mise in mostra alle ultime Olimpiadi

Un bronzo di reazione

Mondiali Paternoster, Ganna e gli altri: quanto si guadagna da campioni del mondo? 19 ORE FA

È stata una bella reazione, un po’ come era accaduto alle Olimpiadi di Tokyo. Nel corso dell’eliminazione non c’erano le gambe, poi nella corsa a punti sono riuscito a tirar fuori quel qualcosa in più

L'obiettivo era la maglia iridata?

Per vincere sarebbe stato necessario fare meglio, ma ci portiamo a casa questa medaglia che fa sicuramente piacere

Dove e come guardare i Mondiali di Roubaix in tv e live streaming

Tutte le gare dei Mondiali di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare in programmazione serale anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

Mondiali Il medagliere dei Mondiali: Italia terza con tre ori IERI A 12:18