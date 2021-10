Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Emma Hinze: "Rivincita rispetto a Tokyo? Un po'..."

CICLISMO SU PISTA - Può finalmente tornare a sorridere Emma Hinze che dopo essere uscita in semifinale a Tokyo, ha fatto vedere di che pasta è realmente fatta nella Sprint femminile. Lei che aveva vinto la maglia iridata ai Mondiali del 2020, l'ha riconfermata battendo in due manche la connazionale Lea Friedrich. Per lei è il secondo oro in questo Mondiale dopo quello nella Team Sprint.

00:00:45, 37 minuti fa