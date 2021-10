Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Ganna che reazione! Rivivi il sorpasso su Imhof dopo due giri

CICLISMO SU PISTA - Non sarà stato oro, ma Filippo Ganna conferma di esserci. Grande reazione nella finalina per il bronzo chiusa a metà gara. Lo svizzero Imhof si piega solo dopo due giri, venendo ripreso da Ganna che era entrato in modalità squalo. Pazzesco!

00:04:37, un' ora fa