Siamo scioccati nel sentire che la maggior parte delle bici della Nazionale italiana sono state rubate ieri sera a Roubaix. Tutte le bici sono dipinte con colori unici e la maggior parte con manubri personalizzati stampati 3D molto importanti per gli atleti. Chiediamo alla nostra comunità di follower e fan di segnalare a infobike@pinarello.com se vedete qualcuna di queste biciclette in vendita online…

Nella mattinata è partita comunque la denuncia alla polizia locale, con il capo delegazione della Nazionale che si è recato dalle autorità competenti nella speranza di ritrovare la refurtiva. Sia per un discorso economico, alcune delle bici avevano un valore di 50mila euro, ma anche per un discorso di 'battaglia tra costruttori'. Si teme, infatti, che sia stato un forte su commissione da parte di qualche azione concorrente... Attendiamo notizia più precise nelle prossime ore, nella speranza che le bici del quartetto vengano ritrovate.

